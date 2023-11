Star Academy 2023 - Pierre et Candice se transforment en John Travolta et Olivia Newton-John !

Malika Benjelloun, Candice ou Pierre En savoir plus sur

La préparation du prime de ce samedi continue ! On part en immersion au cours de danse de Malika avec Pierre et Candice qui répètent un tableau d'une comédie-musciale légendaire : Grease ! Pierre devient John Travolta et Candice est Olivia Newton-John ! L'alchimie entre les deux académiciens est bien là, il ne manque plus que la chorégraphie à apprendre pour que le show soit au top.