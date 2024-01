Star Academy 2023 - Pierre et Julien chantent "Before You Go" de Lewis Capaldi



Pierre ou Julien En savoir plus sur Place à un nouveau duo d’académiciens ! Ce soir, Pierre et Julien interprètent le titre “Before You Go” de Lewis Capaldi. Un véritable tube dans lequel l’artiste évoque le deuil, la colère, le manque mais également la dépression. Pierre et Julien arriveront-ils à nous transmettre les émotions nécessaires ?