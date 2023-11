Pierre De Brauer En savoir plus sur

Pierre de Brauer est de retour à la Star Academy et son rire nous avait manqué ! Le professeur de théâtre mise tout sur la pratique et il a un dicton bien propre à lui "dis-le et il oublie et vis-le et tu l'as acquis pour la vie". On a hâte de voir toutes les impros que nous réserve le professeur.