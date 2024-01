Star Academy 2023 - Pierre revisite complètement "Pour que tu m'aimes encore". Quel est l'avis de Lucie ?

Lucie Bernardoni ou Pierre En savoir plus sur

Cette semaine, chaque élève chantera une chanson solo lors du prime de samedi. Pour Pierre, ce sera la chanson qui a propulsé Céline Dion sur la scène française, l'indémodable "Pour que tu m'aimes encore". Une chanson d'amour que s'imprègne totalement Pierre et revisite à sa manière. Lucie adhère complètement, et même Julien qui vient le féliciter avec un câlin. On a hâte de voir ça ce samedi !