Star Academy 2023 - Prime du 13 janvier 2024 - Partie 1

La semaine dernière, les académiciens ont ouvert l'année 2024 avec un prime "Carte blanche". Ce soir, place au prime "En route vers la demi-finale" ! Les taux se resserrent au Château. D'ailleurs, les académiciens ont réalisé cette semaine un marathon d'évaluations en théâtre, en danse et en chant. Pierre a été l'élève qui a le plus convaincu. Il a alors décroché une immunité et est assuré d'aller en demi-finale. Quant à Héléna, Lénie, Axel et Julien, ils se retrouvent sur le banc des nommés. Ce soir, chaque académicien chantera un titre en solo et un titre en duo avec artiste. Au programme des invités : Eloïz, Pierre de Maere, Bonnie Tyler, Hoshi et MC Solaar... Mais aussi, des battles entre nommés, un tableau dansé/chanté, une collégiale... Le cocktail idéal pour passer une bonne soirée !