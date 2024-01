Star Academy 2023 - Prime du 13 janvier 2024 - Partie 2

Partie 2 du prime du 13 janvier 2024. Cette semaine, Pierre a décroché son immunité et est assuré d’aller en demi-finale. Pour la première fois de l’aventure, Lénie est nommée. Elle retrouve ses camarades, Héléna, Julien et Axel qui sont eux aussi en danger ce soir. Pour défendre leur place, les nommés vont s’affronter lors de deux battles. Une première fois en duo, sur le titre “Tu es mon autre” de Lara Fabian et Maurane. Puis, une seconde fois, en solo, sur le titre “Je vais t’aimer de Michel Sardou”. Enfin, les académiciens vont nous offrir une jolie collégiale sur le titre “One Love / People Get Ready” de Bob Marley & The Wailers. Et cerise sur le gâteau, c’est Marlène qui accompagnera les élèves au piano. Alors, à l’issue de ce prime, qui seront les trois élèves sauvés ? Qui verra son aventure se terminer aux portes de la demi-finale ?