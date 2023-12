Star Academy 2023 - Prime du 15 décembre 2023 - Partie 1

Place au septième prime de la Star Academy 2023. Comme chaque semaine, nos huit académiciens encore en lice nous ont préparé un show digne de ce nom avec des performances de haut vol, des moments inoubliables et des prestations magiques. D’ailleurs, l’enjeu est de taille pour six d’entre eux car il s’agit du Prime spécial Tournée. Leur destin est donc entre les mains du public. Ce soir, nous avons l’honneur d’accueillir Santa, Juliette Armanet, Christophe Willem, M. Pokora puis Christophe Maé qui nous rejoindra en duplex depuis Bercy. A l’issue des évaluations, Héléna et Lénie ont décroché une immunité. Héléna partagera la scène aux côtés de Santa sur son titre « Popcorn Salé ». Puis, Lénie chantera en duplex avec Christophe Maé sur son titre « Il est où le bonheur ». Les autres académiciens réaliseront des medleys. Djebril et Julien chanteront aux côtés de Christophe Willem sur les titres « Jacques a dit », « Double jeu », « PS : Je t’aime ». Candice et Pierre aux côtés de Juliette Armanet sur les titres « Fuguer », « Qu’importe » et « Le dernier jour du disco » puis Clara et Axel chanteront aux côtés de M. Pokora sur les titres « Elle me contrôle », « Les planètes » et « On est là ».