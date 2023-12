Star Academy 2023 - Prime du 15 décembre 2023 - Partie 2

Partie 2 du prime du 15 décembre 2023. Pour défendre leur place, en plus des medleys, le directeur de la promo, Michael Goldman a attribué des chansons aux six nommés. Ils vont tous interpréter un titre pour tenter de nous convaincre. Pierre défendra sa place sur le titre « I Don’t Wanna Miss A Thing » d’Aerosmith. Candice sur « Donne-moi le temps » de Jenifer. Clara sur « Always Remember Us This Way » de Lady Gaga. Axel chantera « Don’t Stop Me Now » de Queen, Djebril interprètera le titre « Comportement » d’Aya Nakamura, puis Julien chantera « Longtemps » d’Amir. Pour clôturer ce show, les élèves réaliseront un medley avec le DJ Belge Lost Frequencies sur trois de ses titres phares : « Where Are You Now », « Reality » et « All Stand Together ». Les académiciens vivront ensuite le moment tant redouté : le vote du public. Cette semaine, le public ne sauve pas un élève mais cinq. Les 5 élèves sauvés participeront officiellement à la tournée de la Star Academy 2023 aux côtés d’Héléna et Lénie. Ce soir, qui verra son aventure se terminer aux portes de la tournée ? Qui allez-vous sauver ?