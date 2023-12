Star Academy 2023 - Prime du 2 décembre 2023 - Partie 1

Place au cinquième prime de la Star Academy 2023. Ce soir, nos dix académiciens nous ont préparé un show exceptionnel sur le thème « Philharmonique ». Les élèves ont travaillé d’arrache-pied pour être à la hauteur du défi lancé par les professeurs. Ce soir, les académiciens seront accompagnés par un orchestre symphonique, composé de 40 musiciens et dirigé par Matthieu Gonet, répétiteur emblématique de la Star Academy. Ce soir, ce sont de nouveaux artistes qui partagent la scène avec nos académiciens : Slimane, Nej, Charlotte Cardin, Chimène Badi et Mika. Slimane chantera « Viens on s’aime » avec Julien. Nej « Paro » avec Lénie. Charlotte Cardin « Anyone Who Loves Me » avec Héléna. Chimène Badi « Entre nous » avec Clara. Puis, Mika réalisera un medley sur ses titres « Relax », « Elle me dit » et « Happy Ending » avec Lénie, Pierre et Axel. Margot réalisera un tableau dansé et chanté sur le titre « Bloody Mary » de la grande Lady Gaga. Quant à Pierre, il décroche son tout premier solo sur une magnifique chanson d’amour : « hymne à l’amour » d’Edith piaf.