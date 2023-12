Star Academy 2023 - Prime du 2 décembre 2023 - Partie 2

Partie 2 du prime du 2 décembre 2023. Comme vous le savez, trois élèves sont en danger ce soir : Candice, Djebril et Victorien. Ce soir, Candice défendra sa place sur le titre « J’envoie valser » de Zazie. Djebril, sur le titre « Another Love » de Tom Odell, puis Victorien, sur le titre « 10 ans de nous » de Ben Mazué. Axel et Julien formeront un duo sur le titre « Le temps des cathédrales ». Quant à Lénie et Héléna, c’est sur le titre « Firework » de Katy Perry qu’elles nous offriront une prestation. Enfin, Clara nous offrira un moment suspendu sur le titre « On va s’aimer » de Gilbert Montagné. Ce prime est l'occasion de tester le niveau des élèves. Quels élèves seront les coups de coeur de Michael Goldman, Adeline Toniutti, Malika Benjelloun, Cécile Chaduteau et Pierre De Brauer ? Malheureusement, un nouvel académicien verra son aventure Star Academy prendre fin. Qui de Candice, Djebril et Victorien quittera définitivement le Château ?