Star Academy 2023 - Prime du 20 janvier 2024 - Partie 2

Partie 2 du prime du 20 janvier. Axel et Julien sont les personnages principaux de ce prime. Mais, Héléna et Pierre chantent eux aussi avec un artiste. Pierre partage un duo avec Didier Barbelivien, quant à Héléna, elle chante aux côtés de Zara Larsson. Cette semaine, Pierre et Héléna étaient jugés sur leur tableau de rêve. A l’issue de cette audition, c’est Héléna qui remporte le challenge. Ce soir, Héléna chante et danse sur le titre « Vole » de Céline Dion. Pour clôturer cette première demi-finale, les académiciens interprètent « Et moi je chante » de Gérard Lenorman. Après une soirée riche en défis, qui avez-vous sacré premier finaliste de la saison ?