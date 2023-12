Star Academy 2023 - Prime du 23 décembre 2023 - Partie 1

La Star Academy fête Noël ! Place au huitième prime de la saison. Cette semaine a été placée sous le signe de la nostalgie. Nos élèves ont eu la chance d'être accompagnés par d'anciens professeurs de la Star Ac : Armande Altaï en chant, Kamel Ouali en danse, Oscar Sisto en théâtre puis Christophe Pinna en sport. Ce soir, les académiciens nous présentent un prime 100% nostalgie (avec un peu de Noël quand même). On fait un bond dans le passé et on retrouve d'anciens élèves qui ont marqué le programme. Ils nous font l'honneur d'être présents : Mario, Houcine, Emma, Michal, Karima, Lucie. Hélène Ségara, Serge Lama et Yvan Cassar nous font également le plaisir de venir au studio 217. Et pour démarrer cette soirée, quoi de mieux que la chanson "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey !