Star Academy 2023 - Prime du 23 décembre 2023 - Partie 2

Partie 2 du prime du samedi 23 décembre 2023. Qui dit nostlagie dit... hymne ! Evidemment, les anciens élèves se mêlent à nos sept académiciens pour interpréter les hymnes mythiques de la Star Academy : "La musique", "Paris Latino", "L'orange", et "Laissez-moi danser". Héléna a la chance de partager un duo avec Hélène Ségara sur son titre "Il y a trop de gens qui t'aiment". Axel, Lénie et Emma chantent "D'aventures en aventures" et "Je suis malade", deux titres de Serge Lama. Julien, lui, doit relever un sacré challenge : Laëticia l'a désigné pour interpréter le titre "Sur ma vie" en duo virtuel avec Johnny Hallyday. Lénie réalise, aux côtés d'Aurélie Konaté, un tableau dansé et chanté sur le titre "What About Us" de P!nk. Enfin, Candice, Djebril et Mario chantent la chanson de Noël qui a bercé notre enfance : "Petit Papa Noël" de Tino Rossi. Puis d'autres surprises vous attendent... Une chose est sûre : la nostalgie et la magie de Noël sont au rendez-vous !