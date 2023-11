Star Academy 2023 - Prime du 25 novembre 2023 - Partie 1

Zazie, Vianney ou Florent Pagny En savoir plus sur

Place au quatrième prime de la Star Academy 2023. Ce soir, nos onze académiciens vont nous offrir un show sur le thème des « destins liés ». Toute la semaine, les élèves se sont entrainés aux côtés des répétitrices Marlène Schaff et Lucie Bernardoni. Ce soir, Vitaa, la marraine de la saison sera présente. De nouveau artistes nous font également l’honneur de nous rejoindre. Nous aurons le plaisir d’accueillir Vianney, Florent Pagny, Zazie, Ronisia ainsi que Laura Pausini. Ces grandes stars de la musique partageront la scène avec certains candidats. Vianney chantera aux côtés de Pierre, Zazie aux côtés de Margot, Florent Pagny aux côtés d’Axel (c’est une surprise…) et de Pierre, Ronisia aux côtés de Djebril puis Laura Pausini aux côtés d’Axel. Découvrez un tableau chanté et dansé par Pierre et Candice sur le titre « You’re The One That I Want » du film Grease. Les duos nommés vont s’affronter sur un « battle secret ». Chaque duo a choisi une chanson à voix et une chanson d’ambiance. Clara chantera « Only girl » de Rihanna, Julien « Ces gens-là » de Jacques Brel, Héléna « Hurt » de Christina Aguilera et Marie-Maud « Flamme » de Juliette Armanet.