Star Academy 2023 - Prime du 25 novembre 2023 - Partie 2

Zazie, Vianney ou Florent Pagny En savoir plus sur

Partie 2 du prime du 25 novembre 2023. Comme vous le savez, cette semaine, la mécanique a légèrement évolué. Les élèves ont dû se lier 2 par 2 pour défendre leur place dans l’aventure. Clara/Julien et Héléna/Marie-Maud ont été nommés à l’issue des évaluations. Ce soir, 1 binôme sera sauvé par le public. Le 2ème binôme se divisera alors pour laisser le choix à leurs camarades de sauver l’un d’entre eux. Pour défendre leur place, Héléna et Marie-Maud chantent le titre « If I Were A Boy » de Beyoncé. Quant à Julien et Clara, c’est sur le titre « I’ll Stand By You » du groupe The Pretenders qu’ils vont tenter de nous convaincre. Découvrez également un medley 100% Vitaa présenté par Djebril, Pierre et Victorien. Les duos (non nommés) vous présenteront également un show sur les duos cultes : « La Carioca », « Bye Bye », « J’ai encore rêvé d’elle », « La même ». Enfin, Margot et Victorien nous feront frissonner sur « Quelque mots d’amour » de Michel Berger.