Star Academy 2023 - Prime du 27 janvier 2024 - Partie 1

Il y a presque 3 mois, ils ont commencé l’aventure ensemble. Pour la demi-finale, Pierre a choisi d’affronter Héléna, avec une seule envie : offrir un show grandiose. Héléna et Pierre vont vivre un dernier prime à deux et nous offrir un dernier moment de partage. Assistez à une véritable rencontre artistique entre les deux académiciens. A l’instar de Julien et Pierre, les deux académiciens auront de nombreux défis à relever. Julien, Pierre et Héléna ouvriront cette seconde demi-finale avec le titre “Aller plus haut” de Tina Turner. Les deux académiciens réaliseront des prestations en duo et en solo. Ils auront également la chance de partager la scène avec des grandes stars de la chanson : Lara Fabian, Gims, Woodkid, David Hallyday et Sophie Ellis-Bextor.