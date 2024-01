Star Academy 2023 - Prime du 27 janvier 2024 - Partie 2

Partie 2 du prime du 27 janvier. C’est au tour d’Héléna et Pierre de s’affronter. Ce soir, Héléna partage la scène avec trois grands artistes : Lara Fabian, Sophie Ellis-Bextor et Gims. Quant à Pierre, c’est aux côtés de Woodkid, David Hallyday et Gims qu’il chantera. Les deux académiciens en compétition nous offriront de jolis moments de partage grâce aux titres “In The Stars” et “Une nuit sur son épaule”. Enfin, Héléna et Pierre réaliseront un solo a capella. Après une soirée riche en émotions, qui décrochera sa place en finale aux côtés de Julien ?