Star Academy 2023 - Prime du 30 décembre 2023 - Partie 1

Après un prime sans élimination la semaine dernière, la compétition reprend ses droits. Ce soir, les 7 élèves encore en lice vont devoir sur départager sur des titres de variété française mais également de pop internationale. Si Axel, Julien, Héléna, Lénie et Pierre sont hors de danger, Candice et Djebril jouent leur place. Les élèves ont décroché leur place pour intégrer le mythique château de Dammarie-les-Lys. Tous ont un point commun : leur talent artistique qu’ils devront développer tout au long de l’aventure. Chaque semaine sera un défi, ils devront se surpasser pour décrocher leur place en finale. Accompagnés sur scène par des artistes français et internationaux, les élèves mettront en application chaque samedi, en direct, tout ce qui leur aura été enseigné dans la semaine.