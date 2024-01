Star Academy 2023 - Prime du 6 janvier 2024 - Partie 2

Partie 2 du prime du 6 janvier 2024. Cette semaine, deux élèves ont décroché une immunité : Lénie et Julien sont assurés de participer à la dixième semaine de compétition. Axel, Djebril, Héléna et Pierre sont donc les quatre élèves en danger ce soir. Pour séduire le public et tenter de défendre leur place, les quatre académiciens vont chacun chanter avec un artiste mais ils vont également s'affronter lors d'un battle secret. Axel chantera "Flash" de Maëlle, Djebril "Carmen" de Stromae, Héléna "Bravo tu as gagné" et Pierre "Trop beau" de Lomepal. Seul le public a la possiblité de voter. Qui seront les trois élèves sauvés ? Qui verra son aventure se terminer ?