Star Academy 2023 - Prime du 9 décembre 2023 - Partie 1

Place au sixième prime de la Star Academy 2023. Nos neuf académiciens vous ont préparé un tout nouveau show. Au Château, leur semaine a été rythmée par la thématique "Comédie musicale". Ce soir, ils vont vous présenter quelques chansons issues de ce thème, mais pas que. Comme à chaque prime, nous avons l’honneur de recevoir des invités de prestige. De nouveaux artistes vont partager la scène avec les académiciens. Véronique Sanson, Calogero, Marina Kaye, Loreen et Sofiane Pamart. Véronique Sanson chantera son titre "Besoin de personne" avec Pierre, Calogero réalisera un medley de trois de ses titres avec Clara et Pierre, Marina Kaye chantera avec Djebril "Only The Very Best", la version originale du titre "S.O.S d'un terrien en détresse", Loreen « Tattoo » avec Héléna, puis Sofiane Pamart accompagnera Clara sur le titre « Gimme Love ». Les académiciens, y compris les nommés, nous ont concocté un "musical" sur le thème : "1 semaine au Château". Quant aux professeurs et Nikos, ils nous ont préparé une petite surprise...