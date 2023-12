Star Academy 2023 - Prime du 9 décembre 2023 - Partie 2

Partie 2 du prime du 9 décembre 2023. Comme vous le savez, trois nouveaux élèves sont en danger ce soir. Il s’agit d’Axel, Candice et Margot. Axel va défendre sa place sur le titre "Le blues du businessman" de Starmania, Candice, sur le titre "Love On The Brain" de Rihanna, puis Margot sur la chanson "Comme des enfants" de Cœur de Pirate. Grâce à leur prestation lors des évaluations sur le titre "Il avait les mots" de Sheryfa Luna, Héléna, Lénie et Djebril ont remporté un tableau dansé/chanté sur le titre "L’Assasymphonie" tiré de la comédie musicale "Mozart l’Opéra Rock". Enfin, Julien remporte son tout premier solo. Ce soir, il prend sa revanche en interprétant le titre "Never Enough" de la comédie "The Greatest Showman". Un nouvel académicien va voir son aventure Star Academy prendre fin. Qui d’Axel, Candice ou Margot quittera définitivement le Château ?