Star Academy 2023 - Quand Candice et Julien répètent... avec des sapins de Noël !

Cette semaine, les académiciens doivent former des trios. C'est en équipe qu'ils passeront la première évaluation pour tenter d'être immunisés. Candice, Julien et Pierre se retrouvent ensemble et passeront devant les professeurs avec la chanson "J'te connais par cœur" de Ben l'Oncle Soul. Mais l'esprit de Noël n'est toujours pas loin, et Candice et Julien profitent des décos de Noël pour leur répétition... tout en sapin !