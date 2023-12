Star Academy 2023 - Quand la vibe du Roi de la pop s'empare des académiciens !

Adeline Toniutti En savoir plus sur

L'esprit du Roi de la pop s'invite au Château ! Au cours de chant d'Adeline, les élèves reprennent ensemble cette chanson emblématique du répertoire du chanteur : "Billie Jean". Candice, Julien, Héléna, Pierre et Djebril dansent et chantent façon MJ et s'ambiancent sur ce titre pop qu'on adore tant ! De quoi mettre en forme pour le reste de la journée