Star Academy 2023 - Quand Lénie, Clara et Djebril "whine up", ça donne ÇA !

Moment détente au Château avec Lénie, Clara et Djebril. Les académiciens ont l'air d'avoir hâte de la venue de Ronisia ce samedi pour le prime. La jeune chanteuse interprétera le titre "Atterrissage" avec Djebril. En attendant, les élèves en profitent pour danser sur la chanson, et sont rejoints par Victorien et Margot. Cela nous donne un petit avant-goût de l'ambiance qu'il y aura ce samedi, on a hâte !