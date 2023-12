Lucie Bernardoni ou Candice En savoir plus sur

Quand Lucie Bernardoni pousse Candice à se dépasser, ça paye ! La jeune académicienne ne savait pas qu'elle pouvait chanter comme ça et pour elle c'est une surprise. Elle interprétera "Love on the brain" de Rihanna et compte bien défendre sa place de nommée comme il se doit.