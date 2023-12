Star Academy 2023 - Quelle émotion ! Axel et Lucie reprennent un titre chanté par Grégory Lemarchal, 19 ans plus tôt

Lucie Bernardoni ou Axel En savoir plus sur

Une émotion qui monte. Un souvenir de plus en plus présent. Une absence qui, plusieurs années plus tard, bouleverse tout le plateau. Revivez ce moment d'intensité entre Axel et Lucie Bernardoni. Ce soir, ils interprètent le titre "Et maintenant" de Gilbert Bécaud. Un titre que Lucie avait chanté 19 ans plus tôt avec Grégory Lemarchal.