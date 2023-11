Star Academy 2023 - Quels sont les duos nommés du 22 novembre 2023 ?

Cette semaine, les évaluations étaient sur le thème des destins liés. Pour l'occasion, les académiciens ont chanté et dansé à deux. Au terme de cette journée, les professeurs se sont réunis pour choisir les deux duos nommés de la semaine. Il s'agit de Clara et Julien puis de Marie-Maud et Héléna.