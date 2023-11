Star Academy 2023 - Quels titres chanteront les premiers élèves nommés ?

Comme chaque saison, Lucie Bernardoni et Marlène Schaff viennent annoncer aux nommés de la semaine le titre sur lequel ils défendront leur place. Margot interprétera "Eblouis par la nuit" de Zaz, Djebril chantera "Cry me a river" et Louis s'est vu attribué "Decrescendo" de Lomepal.