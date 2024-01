Star Academy 2023 - Qui a été nommé le 10 janvier ?

Hier, Julien a été écarté du marathon des évaluations après son improvisation en théâtre. Aujourd’hui, Pierre, Héléna, Axel et Lénie étaient évalués en danse. Michael Goldman vient annoncer le prénom du second élève nommé. Sans surprise, la nomination se joue entre Pierre et Axel… Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.