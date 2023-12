Star Academy 2023 - Qui chantera avec les invités du prochain prime ? Les heureux élus sont...

Le moment tant attendu des attributions des prestations du prime du samedi 2 décembre est enfin arrivé. Les répétitrices Marlène Schaff et Lucie Berrnardoni adorent ce moment de la semaine. Clara chantera "Entre nous" avec Chimène Badi, Héléna chantera avec Charlotte Cardin sur son titre "Anyone who love me" et Julien chantera "Viens on s'aime" avec Slimane !