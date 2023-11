Axel En savoir plus sur

Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur chimiste, Axel souhaite se développer et se concentrer sur sa passion de toujours : la musique. Au château, il devra travailler sa maîtrise émotionnelle et sa confiance en soi. Avec un seul objectif : réaliser son rêve de chanter et vivre enfin pour lui-même.