Lénie

Lénie est la benjamine du concours. Endurcie par les épreuves de la vie, sa maturité et sa détermination sont aujourd’hui ses maîtres-mots pour arriver à atteindre son rêve de devenir une grande artiste. Au château, elle travaillera sans relâche pour allier chant et danse et performer sur les primes.