Star Academy 2023 – Qui sont Clara et Djebril, élèves de la Star Academy ? Leur portrait

Clara poursuit actuellement des études de commerce. Son entourage l’a toujours encouragée à suivre ses rêves dont celui de devenir une grande chanteuse. Bénéficiant d’une solide confiance en ses compétences et déterminée à montrer son talent, elle intègre la Star Academy dans le but de faire sortir l’artiste qui est en elle. Djebril lui, baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Il a toujours été admiratif de ses sœurs qu’il adorait écouter chanter. En grandissant, elles ont été une source d’influence dans ses goûts artistiques. Aujourd'hui, Djebril assume son style et rêve de devenir un artiste complet qui pourra inspirer une nouvelle génération.