Star Academy 2023 - Quotidienne du 1 décembre 2023

Les élèves débutent leur journée avec un cours de danse. Au programme de Malika : apprentissage du « popping », une discipline du hip-hop. Chacun leur tour, les élèves enfilent l’uniforme du professeur et donnent cours à la classe. Un moyen pour Malika de les forcer à lâcher prise et improviser. Ensuite, les académiciens se rendent en salle de théâtre. Pierre De Brauer demande aux académiciens de revisiter des classiques du cinéma pour travailler la vivacité de l’esprit et la spontanéité. En salle du public, les trois nommés de la semaine : Victorien, Djebril et Candice font un appel aux votes. Les élèves continuent leurs répétitions aux côtés de Lucie et Marlène avant le prime philharmonique de samedi soir. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.