Star Academy 2023 - Quotidienne du 1 janvier 2024

Dernier jour de l’année 2023 pour les académiciens ! Mais avant la fête, place au débrief du prime avec Cécile. Si elle félicite le groupe : « On passe un cap ! », certaines prestations sont parues moins évidentes, comme celle d’Hélèna et Lénie. A l’inverse, la prestation d’Axel a été ovationnée avant que l’académicien ne fasse un focus sur son physique ce qui lui a valu un recadrage de la professeure. Djebril, lui, a eu la joie d’être désigné coup de cœur de la semaine ! Côté compétition, Michael est venu annoncer le thème du prochain prime. Cette semaine, ils auront « carte blanche » ! Une petite révolution où ils devront faire leurs propres choix : binôme, chansons, medley, collégiale…Pour finir, la journée se termine en strass et pailettes, direction le « Paradis Latin » où deux personnalités de la Star Ac orchestrent sur un show magnifique : Kamel Ouali et Marlène Schaff ! 1,2,3 : Bonne année à tous !