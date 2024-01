Star Academy 2023 - Quotidienne du 10 janvier 2024

Vitaa est de retour au Château. La marraine de la promotion passe la journée aux côtés de nos académiciens. Vitaa participe au cours de Coach Joe et au cours d’Adeline. Aujourd’hui, Malika et Michael évaluent les élèves sur leur niveau en danse. A l’issue de cette évaluation, Michael annonce le deuxième nommé de la semaine. Quant à Marlène et Lucie, elles viennent révéler les attributions des titres pour le prime de samedi soir. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.