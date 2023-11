Star Academy 2023 - Quotidienne du 10 novembre 2023

En salle de théâtre, Pierre de Brauer lance un jeu qui semble plaire à nos académiciens : un concours d’anecdotes. Un exercice pas si simple à réaliser. Djebril et Julien maîtrisent clairement le jeu. En salle de danse, l’énergie Malika est de retour. Aujourd’hui, la prof de danse a préparé une « spéciale Jackson Five ». Objectif de l’exercice : travailler son attitude. Quant à la chorégraphie de l’hymne, il y a encore un peu de travail pour être au top le soir du prime. Mais, les académiciens sont au taquet ! Coach Joe fait une grande annonce. Cette année, il y a une grande nouveauté. Les nommés pourront se rendre dans « la salle du public » pour envoyer un message au public. Les répétitrices Marlène et Lucie réservent une surprise aux 13 académiciens : la toute première écoute de leur hymne « Au bout de mes rêves ». Les académiciens sont en folie. Et pour continuer sur cette lancée, les élèves apprennent qu’ils vont chanter, samedi soir, leur toute première collégiale. Malheureusement, les nommés ne peuvent pas y participer. Il s’agit du titre « L’important c’est d’aimer » de Pascal Obispo. Les premières répétitions sont compliquées pour Marie-Maud qui manque cruellement de confiance en elle…