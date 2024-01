Star Academy 2023 - Quotidienne du 11 janvier 2024

Hier au château, les élèves ont été jugés en danse. A l’issue de cette deuxième étape du marathon des évaluations, c’est axel qui a été écarté. Héléna, Lénie et Pierre sont encore dans la course et vont défendre leur place sur un titre de Kendji. Et qui de mieux que l’artiste en personne pour leur donner des conseils et les soutenir dans cette étape ? Les académiciens auront également la chance de partager un cours de chant avec Michèle Laroque et Claudia Tagbo. De quoi faire retomber la pression avant l’annonce de l’immunisé et donc du premier élève demi-finaliste de la saison !