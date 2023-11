Star Academy 2023 - Quotidienne du 11 novembre 2023

Pour cette nouvelle Quotidienne, on retrouve nos trois élèves nommés, Djebril, Louis et Margaux pour leur journée des nommés au Château. Au programme, travail spécifique avec Coach Joe. Séance Particulière avec Cécile, la prof d'expression scénique. Pendant ce temps, les autres élèves se retrouvent sur le plateau du prime et rencontrent pour la première fois, les artistes avec qui ils vont performer. Jenifer et Grand Corps malade.