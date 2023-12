Star Academy 2023 - Quotidienne du 12 décembre 2023

La semaine continue pour nos 8 académiciens. Aujourd’hui, ce sont les évaluations. Comme annoncé par Michael Goldman, la mécanique évolue. Pour ces évals, c’est aux élèves de choisir leur chanson. Ils devront être malin et choisir un titre qui les met en valeur. A l’issue de ces évaluations, les professeurs désigneront un élève immunisé. Puis, les académiciens voteront à leur tour pour un second élève immunisé. Pierre de Maere arrive au Château pour une Masterclass surprise. L’artiste de 22 ans raconte aux élèves son parcours dans la musique. Les élèves ont ensuite rendez-vous en salle de théâtre. Pierre De Brauer annonce la thématique du jour : 1 pour tous, tous pour 1. Avec le prime « tournée », l’objectif pour Pierre est de travailler l’esprit de troupe. Marlène et Lucie continue de tester les élèves sur les différents titres du prochain prime. Enfin, les élèves découvrent qui sont les immunisés. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.