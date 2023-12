Star Academy 2023 - Quotidienne du 13 décembre 2023

Les académiciens débutent leur journée avec un cours de chant. Au programme : travailler la préparation d’une tournée, cela comprend : le rythme, le charisme et l’échange avec le public. Ensuite, les académiciens ont rendez-vous avec Malika. En cours de danse, les élèves apprennent à se mouvoir et surtout, à prendre de la place sur scène. En salle de théâtre, le directeur vient annoncer l’élève immunisé. Héléna est sauvée par les professeurs. Quant aux élèves, ils décident d’immuniser Lénie. Héléna et Lénie participeront donc à la tournée de la Star Academy 2023. Pour clôturer cette journée de cours, les élèves retrouvent Coach Joe devant le Château. Le professeur leur a concocté une séance pour travailler le cardio. L’objectif est de savoir placer sa voix après des efforts physiques. Les 6 nommés découvrent les titres qu’ils interprèteront pour défendre leur place. Enfin, Marlène et Lucie annoncent les résultats des medleys pour le prime. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.