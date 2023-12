Star Academy 2023 - Quotidienne du 14 décembre 2023

Même dans leurs rêves les plus fous, les académiciens n’auraient jamais imaginé vivre une telle journée. Aujourd’hui, nos 8 élèves sont conviés à l’Elysée. A l’occasion du Noël des enfants, les académiciens sont invités à réaliser un mini concert. Evidemment, ils chantent l’hymne officiel de la Star Academy 2023, puis « la même » de Gims et Vianney ainsi que le titre « I’m Still Standing » d’Elton John. Tout est grandiose pour eux, même le buffet ! Les élèves sont impressionnés de rencontrer Brigitte et Emmanuel Macron. Après une sortie riche en émotions, les académiciens sont de retour au Château. Héléna et Lénie, les deux élèves immunisées, sont convoquées dans le bureau de Michael Goldman. Les académiciens finissent la journée en beauté : ils découvrent enfin leur album ! Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.