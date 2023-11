Star Academy 2023 - Quotidienne du 15 novembre 2023

Le thème de cette deuxième semaine de la Star Academy 2023 est : l’enfance. Coach Joe réalise un cours de sport en ce sens. Pour les académiciens, c’est la compétition avant tout. Pas question de perdre ! Au château, Margot et Lola partagent une conversation profonde au sujet de l’amour… Parce que oui, on ne parle jamais assez d’amour ! Mary Poppins s’invite au cours de chant d’Adeline. On vous met au défi de reproduire la nouvelle vocalise d’Adeline. Pour Candice, ça semble d’une grande facilité. En cours d’expression scénique, Cécile Chaduteau travaille les émotions des académiciens à travers une chanson. Le directeur Michael Goldman annonce les nommés : Lola, Marie-Maud et Victorien seront en danger lors du troisième prime, vendredi soir. Les filles sont appelées en salle de danse pour répéter la chorégraphie « Dance The Night » de Dua Lipa. Marlène et Lucie annoncent les duos. Axel chantera avec le parrain, James Blunt. Lénie chantera « Et Bam » aux côtés de Mentissa. Héléna interprètera « Je te mentirais… » avec Patrick Bruel. Candice chantera « You’re beautiful » avec James Blunt. Clara interprètera « Suavemente » avec Soolking. Pierre chantera « Les courants d’air » avec Isabelle Adjani. Enfin, l’élève qui remporte le tout premier tableau de la saison est... Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.