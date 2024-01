Star Academy 2023 - Quotidienne du 16 janvier 2024

Hier, les quatre académiciens ont débuté leur première semaine de demi-finale qui oppose Axel à Julien. C’est donc un planning chargé et placé sous le signe de la compétition qui les attend. Pour les accompagner, Héléna, Axel, Julien et Pierre reçoivent la visite surprise de Woodkid, célèbre auteur-compositeur-chanteur et réalisateur qui a travaillé avec Rihanna, Drake, Lana Del Rey, Harry Styles… Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.