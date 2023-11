Star Academy 2023 - Quotidienne du 16 novembre 2023

Pour continuer sur le thème de l’enfance, Malika réserve un exercice de danse autour de la marelle. Eh oui, rappelez-vous, ce jeu animait nos récréations en primaire ! Les élèves s’affrontent sous forme de battles. L’ambiance est au rendez-vous en salle de danse. Les académiciens repartent boostés à bloc. Les répétitrices Marlène et Lucie arrivent au château pour travailler la collégiale « Heal The World » de Michael Jackson. Les élèves l’interprèteront lors du prime de vendredi soir. Pendant ce temps, les nommés s’isolent et révisent leur chanson. Marie-Maud, Victorien et Lola se rendent en salle du public pour envoyer un message aux téléspectateurs. Quant à Lénie, c’est direction la salle de danse pour répéter son tableau sur « Dance The Night » de Dua Lipa. Un moment emblématique pour les académiciens. La promotion 2023 accroche officiellement sa photo dans le mythique Château de Dammarie-les-Lys. Les élèves concluent leur journée sur un moment plein de mignonnerie : des photos d’eux plus jeunes sont projetées sur la télévision du salon. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.