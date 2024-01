Star Academy 2023 - Quotidienne du 17 janvier 2024

Comme vous le savez, cette semaine, la première demi-finale oppose Axel et Julien. Au Château, Héléna et Pierre continuent de mettre au point la scénographie de leur tableau de rêve pour le prime du 27 janvier. D’ailleurs, c’est aujourd’hui qu’ils présentent leur projet aux professeurs. Julien et Axel, eux, se préparent pour les évaluations de demain. Qui décrochera son tableau de rêve ? Qui aura un avantage à l’issue des évaluations ? Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.