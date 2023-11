Star Academy 2023 - Quotidienne du 17 novembre 2023

Pour cette dernière journée avant le prime, Cécile reçoit les élèves en deux groupes. Dans un premier temps, les élèves qui ne sont pas en danger. Puis, dans un second temps, les nommés. La professeure d’expression scénique fait un grand travail d’interprétation avec les académiciens. Les élèves apprennent à transmettre des émotions à travers le texte de leur chanson. Les académiciens partent en direction du plateau. Quant à Lola, Marie-Maud et Victorien, ils ont rendez-vous avec Coach Joe. Au programme : réveil musculaire, squats, corde à sauter… De quoi bien préparer le prime des nommés. Les académiciens présents au studio 217 débutent leurs premières répétitions. La pression monte pour Lénie qui découvre enfin le décor de son tableau sur Dua Lipa. Les trois nommés, Lola, Marie-Maud et Victorien se rendent en salle de public pour répondre aux messages d’encouragements. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.