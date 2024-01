Star Academy 2023 - Quotidienne du 18 janvier 2024

La compétition se poursuit au Château. La première demi-finale approche à grand pas. Aujourd'hui, les élèves ont l'immense privilège de recevoir la chanteuse et imitatrice, Véronique DiCaire. Mais avant ça, Axel et julien s’affrontent lors d’une évaluation golable. Celle-ci comprend une épreuve de chant, une chorégraphie de leur choix et une pièce de théâtre écrite par eux-mêmes. Le vainqueur des évaluations gagnera un avantage considérable lors du prime de samedi soir. Alors, qui d’Axel ou de Julien se placera en première positition ? Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.