Star Academy 2023 - Quotidienne du 19 décembre 2023

Cette semaine est placée sous le signe de la nostalgie. Pour l'occasion, les professeurs emblématiques des premières saisons de la Star Academy reviennent remplacer ceux de cette année. Christophe Pinna, Champion de France, d’Europe et du monde de karaté, est le premier à franchir les mythiques portes du Château. En salle de danse, l’ancien coach sportif initie les 7 académiciens à son art. Les académiciens apprennent ensuite avec Malika la chorégraphie qu’ils devront présenter lors des évaluations. Pour continuer cette journée riche en surprises, les élèves sont attendus en salle de théâtre pour participer à un cours avec le grand comédien, metteur en scène et producteur : Oscar Sisto. Oscar Sisto était professeur de théâtre lors des saisons 2,3 et 4 de la Star Academy. Enfin, les académiciens reçoivent une dernière surprise. La cheffe pâtissière, Nina Métayer vient dispenser un cours de pâtisserie aux élèves. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.