Star Academy 2023 - Quotidienne du 2 février 2024

Pour leurs dernières heures au Château, Pierre et Julien reçoivent la visite de la marraine de la saison, Vitaa. Simon Porte Jacquemus retrouve lui aussi Pierre et Julien, avec une sacrée surprise en poche. En fin de journée, c'est le coeur serré et rempli d'émotions que les deux finalistes ferment les portes du Château de Dammarie-les-Lys. Les anciens académiciens leur ont réservé une dernière surprise... Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.